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Erdoğan ve Karakaş'tan 23 yıl sonra aynı poz

AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adayı olan 35 yaşındaki Sertaş Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 23 yıl sonra aynı pozu verdi
 

Erdoğan ve Karakaş'tan 23 yıl sonra aynı poz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisinin çocukluktan beri sürdüğünü her fırsatta dile getiren Sertaş Karakaş, Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 1995’te çektirdiği fotoğraftan 23 yıl sonra dün AK Parti Genel Merkezi’nde yeniden aynı karede buluştu.
 
Aday adaylığı için Ankara’da mülakata çağrılan Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti genel merkezinde gerçekleşen toplantısı sonrasında yanına giderek, 23 yıl önce çekilen fotoğrafı gösterip kendisine olan sevgisini dile getirdi.

AYNI POZU VERDİLER


AK Parti’den aday adayı olduğunu söyleyen Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir aradan sonra aynı pozu verdi.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Karakaş, "AK Partimizin 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığı bu kutlu yolda, çocuk yaşımızdan bugüne kadar hep yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. O tarihte sayın Cumhurbaşkanımız ile bir fotoğraf çektirmiştim. O günden beri bu davanın her kademede içerisinde olmaya gayret gösterdim. Çok iyi hatırlıyorum, kendi bölgesi ve görev alanı olmamasına rağmen 1998 yılında ilçemizde yaşanan sel felaketinde yine büyükşehir belediyesine ait araçlar ve  ekipler vardı. Biz bu hizmet anlayışının ve sevginin içerisinde büyüdük. Bugün ise partimizden aday adayı olarak göreve talip oldum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. 23 yıl sonra aynı karede buluşmak beni fazlası ile mutlu etti. Sayın Erdoğan’ın her daim izinde ve hizmetinde olacağız" dedi.
 


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