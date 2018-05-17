Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telekonferansla görüştü

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telekonferansla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında anlaşma imzalandı