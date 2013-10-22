Erdoğan: Yol geçecekse camiyi de yıkarız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yaptı.



>>> BAŞBAKAN'A KİLİSELİ GÖNDERME

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Erdoğan, Bosna Hersek'in efsane lideri Aliye İzzetbegoviç'i vefatının 10. yılında andı.

KAÇIRILAN TÜRK PİLOTLARIN SERBEST BIRAKILMASI

İki Türk pilotumuz uzun uğraşlarımız ve hassas çabalarımız neticesinde serbest kaldılar. Pilotlarımızın ailelerini bir gün önce aramış ve olumlu gelişmeden kendilerini haberdar etmiştim. Pilotlar kaçırıldığımız andan itibaren tüm imkanlarımızla seferber olmuş ve büyük gayret ortaya koymuştuk. İşin hassasiyeti nedeniyle çalışmaları gizli yürütmek gerekiyordu. Lübnan, Katar devletine bizimle aynı hassasiyetleri paylaştıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir daha üzücü bir hadise yaşanmasın diye tedbirlerimizi arttırdığımızı söylemek istiyorum. Büyük devlet olmanın nimet olduğu kadar zaman zaman külfetleri de var. Külfetten korkanlar nimete kavuşamazlar. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu büyümeyi çekemeyenler de farklı yollara başvurarak Türkiye’yi hedef alacaklardır. Bu bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen odaklar vardır.

'ÜZERİNDE AMELİYAT YAPILACAK ÜLKE DEĞİLİZ'

Türkiye’nin büyümesini engellemek amacıyla içeride olduğu kadar dışarda da tuzaklar kurulmuş dışarda pişirilen zehirli aşlar içeride servis edilmiştir. 11 yıldır içerde olduğu gibi dışarda da yoğun bir mücadele halindeyiz. Ülke içinde toplum mühendisliği yapmak isteyen odaklara karşı hukuk içinde mücadele veriyoruz. Türkiye üzerinde ameliyat yapılacak ülke değildir. Türkiye içinde ve bölgemizde adaletten, hakkaniyetten başka hiçbir gayemiz yok.

'İMRALI’YA KİMİN GİDİP GELECEĞİNE HÜKÜMET KARAR VERİR'



Birileri çıkıp da İmralı’ya kim gider kim gelir bunun kararını vermek tamamen Hükümete aittir. İster gönderir, ister göndermez. Hiçbir zaman şu veya bu nedenle Hükümete veya Adalet Bakanlığı’na kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Yeri gelir gönderilir, yeri gelir gönderilmez. Herkes haddini bilecek.

SURİYE’DE EŞEK ETİ YENEBİLİR FETVASI



11 yıl boyunca hem içerde hem dışarda sadece hakkı savunduk, Bugün de hakkı savunuyoruz. Türkiye’de yaşanan olumsuzluklara rağmen huzur içinde bayram yaşadık. Suriye’de açlıkla mücadele edenlere eşek, kedi, köpek etinin yenilebileceğine dair fetvalar verildiği, çarenin burada arandığı manzaralar yaşanıyor. Bir paket sigaraya hamile kadınların nişan alındığı bir manzara yaşanıyor.

'150 YILLIK HAYAL'



150 yıllık bir hayaldi, Marmaray tamamlandı. Salı günü muhteşem bir törenle açılışını yapacağız. İstanbul’daki banliyö ve metro sistemlerini entegre ederek farklı bir adım atıyoruz. İstanbulumuza çok ciddi bir rahatlama getirecek.

'YOLUN GEÇECEĞİ YERDEKİ CAMİYİ BİLE YIKARIZ'



Üçüncü köprü yapımına karşı çıkan birileri çıkıyor yok şu kadar ağaç kesiliyor, bu kadar ağaç kesiliyor. Biz ammeye hizmet veriyoruz, bireye değil. Ammeye, kamuya hizmet veriyoruz. Tüm insanlık bu köprüden geçecek. Dünyaya sizin gözünüz kör, haberiniz yok. Yol uğruna her şey feda edilir. Yolun geçeceği yerde cami bile olsa yıkar, başka yerde yaparız.

'MODERN EŞKİYALAR VAR'



Birileri ön kesiyor diye biz duramayız. Kimlerin ön kestiği bellidir. Geçmişte bu işi eşkiyalar yapardı. Şimdi de modern eşkiyalar var. Kararlıyız, adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Bu yıl 24 milyon turis ülkemizi ziyaret etti. Türkiye turizm gelirlerini artıran üçüncü ülke oldu.

Demokratikleşme Paketi'yle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri süratle Meclis'e göndereceğiz. ilgili kurumların görüşünü alır ama nihai kararı biz veririz. Biz yetkimizi gayet iyi biliyoruz, bu yetkimizi hukuku içinde en ideal bir şekilde kullanma gayreti içerisindeyiz.

HAKAN FİDAN'A YAPILAN ELEŞTİRİLER



MİT Müsteşarımızla uğraşıyorlar. Biz memnun olduğumuz bürokratımıza sonuna kadar sahip çıkarız. Onun icazetini de birilerinden almayız. TSK'yla da uğraşanlar var. Genelkurmay Başkanı ilgilenmiyor diyorlar, ilgilenmediğini nereden biliyorsunuz. Bunun muhatabı benim. Genelkurmay Başkanımızla her hafta tüm durumları görüşür, atılması gereken adımları atarız. Kimse kimseyi zan altına alma gayretine girmesin, buna hakları yok.

10 yılda 17 bin km bölünmüş yol yaptık. Demek ki bu yolları takip edemediler. Etselerdi biz orada çok çalı çırpı topladık. Çalı çırpıları toplamasan o kadar yolu yapamazdın.



BÜTÇE MÜZAKERELERİ



Ak Parti olarak 12. Bütçemizi hazırladık. Bugün komisyona sunulacak. Aralık sonuna kadar bütçeyi müzakere edip hazırlayacağız



TURİZMDE REKOR



2012’de turizmden gelir 26 milyar dolar. Turist sayısı da 32 milyon oldu. Turizmi baltalamaya, özellikle Türkiye’nin imajını sarsmaya yönelik çabalara rağmen turizm gelirleri önemli artık kaydetti.

Mardin fazla turist görmezdi. Ama bu bayram oteller neredeyse ful doluydu. Terör Güneydoğu ve Doğu illerimize sıkıntı yaratmazsa buralara daha fazla turist gelecektir.



DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ



Demokratikleşme paketi ile ilgili olarak açıkladığımız paketin yasama organı tarafından ele alınacağı başlıkları, maddeleri toplu olarak süratle Meclis’e gönderiyoruz. Yasalarla adımı atılacak kısmını süratle çıkarmak niyetindeyiz.



TSK’NIN DA DÜŞÜNCESİNİ ALIR, NİHAİ KARARI BİZ ALIRIZ



Askerlik de 12 aya indirildi. 6 ay askerlik aynı kaldı. TSK’nın da ilgili kurumların da düşüncelerini alırız, nihai kararı da biz veririz. Bu diğer konular için de geçerlidir. Üslubu ve çalışma şekli budur. Bunu kaşımaya çalışan, demokrat göründüğü halde demokrasi dışı tavırlar sergileyen bir siyasi anlayış var.

Biz yetkimizi gayet iyi biliyoruz. Yetkimiz neyse bunu da hukuk içinde en ideal şekilde kullanma gayretindeyiz.



MİT MÜSTEŞARI HAKKINDAKİ İDDİALAR: MEMNUN OLDUĞUMUZ BÜROKRATA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKARIZ



MİT Müsteşarı ile uğraşılıyor zaman geliyor. İçeriden de dışarıdan da uğraşan var. Biz memnun olduğumuz bürokratımıza sonuna kadar sahip çıkarız kusura bakmasınlar. Onun icazetini de birilerinden almayız. Aynı şekilde TSK ile ilgili. Genelkurmay ilgilenmiyor falan. İlgilenmediğini nerden biliyorsun. Bunun muhatabı benim.

Genelkurmay başkanımla rutin olarak her hafta görüşür ve atılması gereken adımlar varsa atarız. Kimse TSK’yı zan altında bırakmaya kalkmasın. Bunlar ülkemize zarar verir.



ADAYLAR İÇİN TEMAYÜL YOKLAMALARI



26-27 Ekim tarihlerini temayül yoklamalarına ayırdık. 16 büyük şehirde temayül yoklamaları yapılacak. Bu 16 ilin milletvekilleri temayül yoklamasının doğal üyeleridir. Oylarını orada kullanacaklar. 9 Kasım’da yeni büyükşehirlerde temayül yoklamaları yapılacak.

16-17 Kasım’da 51 il ve ilçelerinde temayül yoklamaları yapılacak. Gerekli yerlerde gerekirse kamuoyu araştırması yapma yoluna gideceğiz. Teşkilatımız da bu çalışmaları yaparken temayül yoklamaları nihai karar değildir.



