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'Erdoğan'a suikast ihbarı'na Bozdağ'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarına ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir" dedi

19 Mayıs 2018, Cumartesi 20:15 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2018, Cumartesi 20:17
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarına ilişkin, "Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir. Bunca yaşanmışlığa rağmen bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır." dedi.

Bozdağ, "Allah'ın yardımı, himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin, ümmeti Muhammed'in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir." şeklinde konuştu.


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