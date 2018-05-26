Seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk mitingini Erzurum'da gerçekleştirdi. Erdoğan, vatandaşlara seslenirken dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak da çağrıda bulunarak, "Bu ara birileri ülkemize çöreklendi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalarsınız. Yastığın altında doları olan kardeşlerim paranızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kongremizi tarihte nasıl Erzurum Kongresi ile taçlandırdıysak 24 Haziran'ı da Erzurum ile taçlandıralım. 24 Haziran'a hazır mıyız? Buradan sizler aracılığıyla Erzurum'un tüm ilçelerine, mahallelerine, kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Malazgirt'ta Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, Söğüt'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık, Ankara'da cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık, 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma olarak güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte güzel bir başlangıç yaptık ve F-16'larla helikopterlerle tank ve toplarla milletin üzerine gelenlere milletim 15 Temmuz'da gereğini yaptı. Şimdi 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhur ittifakını, cumhurbaşkanlığı için de şahsımı desteklemeye var mıyız?

AVRUPA'YA SERT TEPKİ

Avrupa'da PKK PYD YPG'nin ön kuvveti olan HDP'ye meydanlarda miting izni verenler AK Parti'ye müsaade etmiyorlar.

"İNLERİNE GİRDİK"

24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız? Gece gündüz durmak yok. Hanımlar durmak yok, yola devam. Askerimizle, jandarmamızla, polisimizle teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te biz varız. İnlerine girdik, inlerine! Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz.

MUHARREM İNCE'YE SERT TEPKİ

Erdoğan, miting esnasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine de tepki gösterdi. "Birisi diyor ki ben araba yaptırtmayacağım. Benim için diyor ki 20 yıl geriden geliyor. Ondan sonra da Almanya'da bir otomobil fabrikasını gezmiş. Bizim sadece otomotiv sektöründen elde ettiğimiz geliri bir araştırsın. O bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor belli. O bisiklette de bazen sağa bazen sola gidiyor.

Öbürü de kalkmış diyor ki ben Kanal İstanbul'u yaptırtmayacağım. Sizin zaten hayatta bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki" dedi.

"RUSYA'DAN ALDIĞIMIZ DOĞALGAZDA YÜZDE 10.25 İNDİRİM"

Rusya'dan alınan doğalgazda indirim uygulanacağını açıklayan Erdoğan, "Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayınca uluslarası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak" dedi.

ERDOĞAN'DAN 'DOLAR BOZDURUN' ÇAĞRISI

Bu ara birileri ülkemize çöreklendi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalarsınız. Yastığın altında doları olan kardeşlerim paranızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.

"MUHARREM İNCE'NİN SEÇİLEMEYECEĞİNİ EN İYİ O BİLİYOR"

Muharrem İnce'nin seçilemeyeceğini en iyi o biliyor. Aksi olsaydı kendi aday olurdu. Bir bakıyorsunuz bir gece yarısı 15 milletvekilini paketliyorlar bir başka partiye postalıyorlar. Aman Yarabbim bu ne gayri ciddilik. Bir bakıyorsunuz milletvekilleri listelerini kendi tabanlarının isyan ettiği tuhaf isimlerle dolduruyorlar. Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapan kim? Dadaş, dadaş. Şayet Tayyip Erdoğan buradan inecekse bunu yapacak olan yine millet. Biz milletimize

"EYY DİĞER ADAYLAR..."

Eyyy diğer adaylar gidiyorsunuz diyorsunuz ki hükümet şöyle böyle. Yok kurmuş buymuş hepsi hikaye. Biz George Soros'un kulu değiliz, biz Allah'ın kuluyuz. Onlar bizi ihanet çeteleriyle, terör örgütleriyle içeriden vurmaya çalıştı. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam ettik.







