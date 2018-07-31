Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim başarısından dolayı Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han'a tebriklerini iletti, Türkiye-Pakistan ilişkilerini daha da geliştirmenin önemini vurguladı.

İmran Han da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Han'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, sergilediği liderlik ile tüm İslam dünyasına örnek olduğunu da ifade ettiği öğrenildi.

AA







