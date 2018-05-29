Muharrem İnce, bir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Pensilvanya iddiası ortaya atmıştı. İnce, Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan Pensilvanya'ya gideren Fethullah Gülen'le görüştüğünü ve bunun ardından AK Parti'yi kurduğunu söyledi.

Erdoğan bu iddiaya sert sözlerle cevap verdi ve İnce'ye "Eğer bu iddianı ispatlamazsan namertsin" diye çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir adım daha geldi ve Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu, İnce'ye tazminat davası açtı.