Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir." dedi