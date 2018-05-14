Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından satır başları:
İsrail bir terör devletidir. Attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır.
Bu soykırımı ve sessiz kalanları kınıyorum.
'3 GÜN YAS İLAN ETTİK'
Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Zulme karşı Cuma günü Yenikapı Meydanı'nda buluşacağız.
3 gün milli yas ilan ettik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. BMGK'yı acil olarak toplanmaya davet ediyoruz.
55 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etmiş, 448’i gerçek mermiyle olmak üzere 2410 Filistinliyi de yaralamıştı.