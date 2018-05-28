Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce ABD'ye gidip Fethullah Gülen'den icazet aldığını söyledi.

Erdoğan bu iddiaya Manisa'dan çok sert cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Bir Genel Başkan aday olmuyor, Cumhurbaşkanı adaylığı için aday gösterdiği kişiye 'Muharrem gel gel' diyor. Biz kimseden icazet almayız. İnce benim icazet almak için "Pensilvanya'ya gittiğimi" söylemiş. Şimdi İnce sana bir nasihatta bulunayım. Sen siyasette çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Ama sen Genel Başkanı'na uydun. Biz sadece ve sadece halktan aldığımız izinle yola çıktık. İnce açıkla bakalım, ne zaman ve kiminle gitmişiz. İspat edemezsen namertsin! Biz partimizi kurduk, yola çıktık, 16 ay sonra iktidar olduk. Sen hangi izinden bahsediyorsun.

"NEYMİŞ GÖÇ BAŞLARMIŞ"

Ey Bay Kemal, biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Otoyolu 127 km'si Manisa'dan geçiyor. İzmir-Manisa yolu seçimden sonra hizmet verecek. Hızlı tren Manisa'da da icraata geçecek. Bazıları da çıkıp Sivas'a hızlı tren ne gerek diyor. Neymiş göç başlarmış. Bu adamlar siyasetçi olur mu? Bu hızlı tren projesinden sonra Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede gidilecek. Manisa'ya bir de hızlı tren garı yapacapız. Manisa'ya 14 baraj yaptık. Hala devam eden projeler var. Bunun yanında Manisalı çiftçilerimize bugüne kadar 2,5 kattrilyon destek verdik. Ben belgeyle konuşuyorum. Öyle palavra değil. Pek çok kalemde %50 hibe veriyoruz. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerde Akhisar'da payını alıyor.

"BÜYÜK USTALIK"

Sağlık alanında Akhisar'a Devlet Hastanesi kazandırdık. Bölünmüş yol çalışmalarımız ise devam ediyor. Çıraklığı Belediye Başkanlığı'nda yaptık, kalfalığı Başkanlık'ta, ustalığı Cumhurbaşkanlığı'nda yaptık. Şimdi "Büyük Ustalık" geliyor.

Şimdi Zeytin İhtisas Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırılması bitiyor. Türkiye tarım endüstrisine girmiştir. Şu anda tarım endüstirisine girdiğimizde yerli trakrtör var mıydı? Şimdi var. Sen neden bahsediyorsun?

Biliyorsunuz dün tarihimizin kara sayfalarından olan 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümüydü. Darbeden 9 gün önce Merhum Menderes Manisa'da baraj açılışı yaptmıştı. Hizmetlerinin karşılığını onu idam sehpasında ödedi. Merhumu idam edenler CHP zihniyetidir. CHP bugün de aynı zihniytle yönetliyor. 15 Temmuz'da darbe hainliğiyle karşı karşıya kaldık. Bu zihniyet tanklara selam verdi. O gece on binlerce insan havalimanındayken, Bay Kemal önce tanklara selam verdi, sonra Bakırköy Belediyesine kaçtı. Biz o gece saat 3'e doğru Atatürk Havalimanı'na indik. Neden? Bizim Allah'a bir can borcumuz var. Böyle dedik böyle yürüdük. 16 saatte darbeyi bitirdik.

"İMAN BİZDEN YANADIR"

Eğer ellerinden gelse bizi de dar ağacına çıkaracaklar. Ama milletimiz izin vermiyor. Biz milletimizle yürümeye devam edeceğiz. Ne demiş şair;

Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır

Külümüzden yükselen duman bizden yanadır

Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır

Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır





Evet iman bizden yanadır. Kimsenin şüphesi olmasın 24 Haziran'da bu mankurtları sandığa gömeceğiz.

Son yıllarda içeride ve dışarıda maruz kaldığımız saldırıları görüyorsunuz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı'ndayız. Hiçbirine meydan bırakmadık. Hepsine dersini verdik. Afrin'de 4481 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 415 teröristi etkisiz hale getirdik. Türk Milleti tüm bireyleriyle dik durdu. Gittik DEAŞ'ıyla PKK'sıyla hepsinin inlerine girdik!

Bunlar PKK yandaşlarına izin veriyorlar ama bize vermiyorlar. Ey George, Ey Hans, siz kapıları kapatsanız da milletimizle aramıza giremezsiniz.