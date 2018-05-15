İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj:





'Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku'

İŞTE NETANYAHU'NUN O SKANDAL TWEETİ

'Erdoğan Hamas 'ın en büyük destekçileri arasındadır ve terör katliamından iyi anladığına şüphe yok. Onun bize ahlak dersi vermemesini öneririm.'

'MEŞRU SAVUNMA'

İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında 62 Filistinliyi şehit etmesinin 'meşru savunma' olduğunu iddia etmişti.

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