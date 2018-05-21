Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Bosna Hersek ziyaretinde Bakir İzzetbegovic ile ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'suikast' iddiası da soruldu.





“(Suikast iddialarıyla ilgili) Bu haber bana ulaştı, zaten ulaştığı için buradayım. Nereden ulaştı, MİT’ten ulaştı. Bu tür tehditler, operasyonlar, şunlar bunlar bizi bu yoldan alıkoymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Burada Avrupa’nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada gelir de eğer görüşmek, buluşmak istediği bir lideri göremezse, buluşamazsa bu benim için doğru bir şey olur mu, olmaz. Onun için biz kendileriyle buluşacağız. Bizim planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz, 15 Temmuz’daki gibi.

Gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeler yaptık. Görüşmelerde Türkiye-Bosna Hersek arasında siyasi, ekonomik, ticari, askeri, turizm tüm alanlarda neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atacağız bunları görüşme fırsatını bulduk. Türkiye, Bosna Hersek’in istikrar barış ve refahının idamesi için her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.

FETÖ VURGUSU

Güncellenmekte olan STA’nın en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem atfediyoruz. Bosna Hersek’in Hırvatistan ve Sırbistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle güvene dayalı ilişkiler kurmasına büyük önem atfediyoruz. Bosna için NATO eylem planının mümkün olan en kısa zamanda etkinleştirilmesi konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Sayın İzzetbegovic’in belirttiği gibi, FETÖ toplumun her alanına bir ahtapot gibi dolamış ve varlığını sürdürüyor. Bosna Hersek’te FETÖ etkinliğinin bitirilmesi için somut adımlar atacağız. Ülkemizde Bosna Hersek’in refahı ve kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur ve asla da olmamıştır. Ekonomi alanında bize 8 bin ton et gönderilmesini doğrusu ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona bir marjımız var.”

TİCARETTE HEDEF 1 MİLYAR EURO

BAKİR İzzetbegoviç de konuşmasında şunları söyledi: “Bosna Hersek, Türkiye ile huzur, barış, güvenlik konusunda beraberdir. Özellikle 3 milyondan fazla, Suriye’den gelen insanları misafir ediyorsunuz. DEAŞ, FETÖ, PKK gibi teröristlere karşı savaşıyorsunuz. Türkiye sınırlarındaki yaptığınız askeri operasyonları bitirdiniz. Türkiye Bosna Hersek arasındaki sözleşmeler vardır. Ekonomik gelişmeler giderek artıyor. Yenilenen Serbest Ticaret Anlaşması daha fazla işbirliğimizi sağlayacaktır. Çok yakın zamanda 1 milyar Euroluk ticaret hacmini geçeceğimizi ümit ediyorum.”