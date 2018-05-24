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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede en dikkat çekici başlık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ek gösterge' ile ilgili müjdesiydi.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ

Konuşmasında bu noktaya dikkat çeken ve 'iyi dinleyin' diyen Erdoğan, "Polis, öğretmen hemşire ve din görevlilerimiz müjde vermek istiyorum. Emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş oluyoruz." dedi.

RAKAMLAR MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı müjde sonrası emekli maaşları 570 lira yukarı çekilecek.

Bununla beraber düzenleme hayata geçirilirse memurların görev aylıkları da 50 TL yukarı yukarı çekilecek.

Öte yandan bir diğer önemli nokta ise emekli ikramiyesi ile ilgili.

30 YIL ÇALIŞAN BİR MEMUR EMEKLİLİĞİNDE EN AZ 19 BİN 500 TL FAZLA İKRAMİYE ALACAK

Düzenleme yasallaşırsa polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri emekli ikramiyelerini her yıl için 650 TL daha fazla alacak.

Bu düzenleme hayata geçtiği takdirde, örneğin 30 yıl çalışıp emekli olan bir memur, bugün alacağı ikramiyeden yaklaşık 19 bin 500 TL fazla emekli ikramiyesi alacak.

ŞU ANDA EMEKLİ OLANLARA DA YANSIYACAK

AK Parti seçim beyannamesindeki düzenlemenin hayata geçmesi halinde şu anda emekli olan polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin emekli maaşları da 570 lira otomatikman artacak.





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