Eren Derdiyok: Bana teklif gelmedi

Son haftalarda kulübeye hapsolan Eren Derdiyok’un sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacağı ve Basel’e gideceği iddia edilmişti.





Maçın ardından bu konuya açıklık getiren gurbetçi forvet, “Bana gelen bir teklif yok. Sadece şampiyonluğa odaklandım. Transfer konularıyla da pek ilgilenmiyorum” dedi. Galatasaray’ın hocası Fatih Terim de Göztepe maçı bitene kadar transfer dedikodularından oyuncularını uzak tutmaya çalışıyor.







