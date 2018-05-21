24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday olacak CHP'lilerin listesi belli oldu. Listede Barış Yarkadaş, Eren Erdem gibi isimler yer almadı. Eren Erdem liste dışı kalmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Erdem, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!" dedi.

EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem 14 Ağustos 1986’da Fatih, İstanbul’da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.

Eren Erdem, Halk TV‘de Pazar günleri Ezber Bozanlar, Çarşamba günleri Yol Haritası programında analizler yapmaya devam etmektedir.

Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.



