Eren Erdem kimdir? Kaç yaşında? Neden aday olmadı?

24 Haziran seçimlerine yaklaşılırken partiler bugün milletvekili aday listelerini bugün resmi olarak açıklıyor. MHP listeleri ve CHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. AK Parti ve İYİ Parti'nin adayları ise tam olarak açıklanmadı. Resmi olmayan listeye göre CHP'de lhan Cihaner, Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker gibi isimler yer almadı. Bu gelişme sonrası Eren Erdem hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Erdem'in neden aday gösterilmediği ise bilinmiyor.





EREN ERDEM KİMDİR?





Eren Erdem 14 Ağustos 1986’da Fatih, İstanbul’da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.





14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.





Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.





Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.





Eren Erdem, Halk TV‘de Pazar günleri Ezber Bozanlar, Çarşamba günleri Yol Haritası programında analizler yapmaya devam etmektedir.





Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.





Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.





Kitapları:





2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına

2010 – Abdestli Kapitalizm

2011 – Nurjuvazi

2012 – İslam ve Kapitalizm

2011 – Şeytan Evliyaları

2012 – Selman-ı Pak

2012 – Riya Tabirleri

2013 – Devrim Ayetleri

2014 – Devrimci Peygamber



