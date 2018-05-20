Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. Listede tutuklu vekil Enis Berberoğlu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in ise Konya’dan 1. sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. CHP listesinden aday gösterilmeyen Eren Erdem ve Barış Yarkadaş Twitter hesapları üzerinden açıklama yaptı.

'İKTİDAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Listede adı olmayan Barış Yarkadaş, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız." dedi.

'VEKİLLİK ÖNEMLİ DEĞİL'

Eren Erdem ise twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!'

Erdem mesajında şunları kaydetti; 'ren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!"krasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalış'