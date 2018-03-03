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Ergene Nehri taştı, tarlalar su altında kaldı

Ergene Nehri’nin taşması sonucu Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı

03 Mart 2018, Cumartesi 13:54
Ergene Nehri taştı, tarlalar su altında kaldı
Kırklareli’ndeki Ergene Nehri’nin debisi, bölgedeki sağanak ve Yıldız Dağları’ndaki kar erimeleri sonucu arttı. Debisi yükselen Ergene Nehri, Kırklareli’nde bazı noktalarda yatağından çıktı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.

'SABAHA KARŞI TAŞMAYA BAŞLADI'

Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Ergene Nehri’nin sabaha karşı taşmaya başladığını söyledi. Nehrin taşması sonucu tarım arazileri ile panayır alanının su altında kaldığını belirten Hüseyin Açıkel, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

 


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