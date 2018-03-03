Ergene Nehri taştı, tarlalar su altında kaldı

'SABAHA KARŞI TAŞMAYA BAŞLADI'

Senim Tanay

Kırklareli’ndeki Ergene Nehri’nin debisi, bölgedeki sağanak ve Yıldız Dağları’ndaki kar erimeleri sonucu arttı. Debisi yükselen Ergene Nehri, Kırklareli’nde bazı noktalarda yatağından çıktı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Ergene Nehri’nin sabaha karşı taşmaya başladığını söyledi. Nehrin taşması sonucu tarım arazileri ile panayır alanının su altında kaldığını belirten Hüseyin Açıkel, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.