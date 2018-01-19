Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor

'KURALLAR, KANUNLAR BUNA GÖRE DÜZENLENSİN'

Senim Tanay

Eğitim süresinin uzaması, evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının gecikmesi nedeniyle ergenlik döneminin uzadığını ve yetişkinliğe geçişin ertelendiğini belirten araştırmacılar, ergenlik için 10-24 yaş aralığının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.Araştırmada toplumsal kuralların ve kanunların bu yaş aralığına göre düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.Çalışmada, 20 yaşından sonra beynin olgunlaşmaya devam ettiği ve daha hızlı, verimli çalıştığı ifade edildi.