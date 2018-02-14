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Ergin Ataman'dan maç sonu açıklamalar

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, son ana kadar oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu söyledi

Ergin Ataman'dan maç sonu açıklamalar
PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş’u 83-80’lik sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataman, keyifli bir mücadele olduğunu ifade ederek, “Adına yakışan bir şekilde müthiş mücadele oldu. İzleyenler de keyif aldılar.

Üst düzey basketbol oynandı. Kendi takımım adına da mutluyum. Sadece mücadele değil basketbol olarak son ana kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadro. Zaman zaman farkı erittiler ama biz tekrar ivmelendik. McCollum, Doğuş ve Dragic gibi faul problemine girmemize rağmen maçı kazandık.

Soyunma odasında oyuncularıma üç şey söyledim. Oyuncularımı tebrik ettim, iyi basketbol oynadıkları için tebrik ettim ve onurlu birer insan oldukları için onları tebrik ettim. Fenerbahçe’yi de bizi bu kadar motive ettikleri için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


'OBRADOVİC KONUSU KAPANMIŞTIR'


Tecrübeli başantrenör, Obradovic ile arasında geçen gerginlik ile alakalı olarak, “Soyunma odası bizim mahremimizdir. Obradovic, bu olay kapandı diye kendisi de söyledi ben de söylüyorum bu olay kapandı.

Magazinsel şeyleri bırakalım Anadolu Efes’in oynadığı iyi basketbola ve Avrupa’nın en iyilerinden birine karşı oynadığı basketbolu ön plana çıkartalım” açıklamasını yaptı.

İHA


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