Ergün Penbe: Fatih Terim rakiplere korku saldı

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Ergün Penbe, Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu
Tecrübeli futbol adamı Galatasaray'ın son durumunu değerlendirirken, "Fatih Terim'in gelişi rakiplere korku saldı" ifadelerini kullandı.
İşte Ergün Penbe'nin açıklamaları:
"Galatasaray'ın sol beke ihtiyacı var. Evra ve Asamoah'tan biri olacaksa güç katar. Fatih hocanın gelişi sonrası rakiplere korku saldı ama bu tek başına yeterli değil. Ilerleyen zamanlarda nasıl bir değişiklik olduğu ortaya çıkacak."
Fanatik
Erdinç Şahin