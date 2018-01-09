Ergün Penbe: Fatih Terim rakiplere korku saldı

Erdinç Şahin

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Ergün Penbe, Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulunduTecrübeli futbol adamı Galatasaray'ın son durumunu değerlendirirken, "Fatih Terim'in gelişi rakiplere korku saldı" ifadelerini kullandı."Galatasaray'ın sol beke ihtiyacı var. Evra ve Asamoah'tan biri olacaksa güç katar. Fatih hocanın gelişi sonrası rakiplere korku saldı ama bu tek başına yeterli değil. Ilerleyen zamanlarda nasıl bir değişiklik olduğu ortaya çıkacak."