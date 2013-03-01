Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Berlin’de Almanya’nın önde gelen işadamlarıyla bir araya geldi. Alman firmalarının üst düzey yöneticilerine seslenen Nihat Ergün, işadamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya çağırdı. Ergün, “Alman otomobil firmaları yeni yatırım yapmazlarsa Türkiye’deki tüketici küsebilir” dedi.

Bakan Nihat Ergün, Almanya ziyaretinin ikinci gününde hükümetteki Hıristiyan Demokrat Parti’ye yakınlığıyla bilinen Almanya Ekonomi Konseyi toplantısına katıldı.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİ KÜSEBİLİR"

Konseyin “Almanya-Türkiye Ekonomik İlişkileri” toplantısında 100'e yakın büyük Alman firmasının üst düzey yöneticisine seslenen Ergün, “Alman otomotiv sanayisine defalarca ifade ettik. Türkiye’de en çok otomobil satan firmalar Alman otomobil firmaları ama Türkiye’ye yeni yatırım yapmaları lazım. Yeni yatırım yapmazlarsa Türkiye’deki tüketici küsebilir Alman otomobil firmalarına” dedi.

"TEREDDÜT ETMEYİ BIRAKALIM, ACELE EDELİM"

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda işadamlarından siyasileri ikna etmesini de isteyen Ergün, şunları söyledi:

“İşte daha bu haftanın başında gerçekleşen görüşmede Sayın Merkel ülkemize geldi ve bu görüşmede mesela Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki tereddütlerini dile getirdi. Artık tereddüdün bırakılması lazım. Sayın Merkel’in bu konuda tereddüt göstermek bir yana siz acele etmesi konusunda teşvik etmeniz lazım. Tereddüt etmeyi bırakalım, acele edelim.”

"YUNANİSTAN'I AB'DEN ATACAK MISINIZ?"

“Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmeyen Yunanistan’ı birlikten atacak mısınız?” diye soran Ergün, "Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği’ni rehin almasın" diye konuştu.

Bakan Ergün, şöyle konuştu:

“Avrupa Birliği kendi koymuş olduğu kriterlere uymayan bir birlik haline geldi ne yazık kİ. Niye bu kadar kamu borçları var? Yunanistan’ı Avrupa Birliği’nden atıyor musunuz? Atmıyorsunuz. Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği’ni niye rehin alıyor anlamadım gitti. Hem kurallara aykırı olarak Avrupa Birliği’ne alıyorsunuz hem de ondan sonra bu ülkenin üstelik yani bir bütün ülke de değil henüz Kıbrıs’ın tamamını temsil etme gücü yok, Avrupa Birliği’ni kararlarında rehin almasına fırsat veriyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Bu çelişkinin bir an evvel çözülmesi lazım.”

Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Philipp Rösler ile de görüşen Nihat Ergün, hafta başında 40’ıncı yaş gününü kutlayan Rösler’e doğum günü hediyesi olarak bir fincan takımı hediye etti.

Ergün, Berlin Teknik Üniversitesi’nde Türk araştırmacıların yönettiği “Sanal Yaşam” laboratuarını gezdi. Burada “bisiklet” üzerinde sanal bir gezinti yaptı.



TRT