Erhan Çelik ve Sedef Orman'dan ilk paylaşım!

İLK PAYLAŞIM SEVGİLİYLE

Flaş! Hakaret ve tehditle suçlanan Erhan Çelik'in iddianamesi kabul edildi (5 yıla kadar hapsi isteniyor)

Erhan Çelik: Sedef hanım candır

Erhan Çelik ile Sedef Orman aşk yaşıyor

Elif Bayram

Beşiktaş Başkanıeski eşiile sevgili olan haber sunucusubaşta bu ilişkiyi gizliyordu.Erhan Çelik ve Sedef Orman, yeni yıla girerken bu kuralı bozdu.2017 yılında eski eşi Gülben Ergen ile davalık olan Erhan Çelik, yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi. Erhan Çelik’in yeni yıldaki ilk paylaşımı da sevgilisi Sedef Orman ile oldu.Sedef Orman, Fikret Orman’ın ihanetine uğrayınca Eylül 2012’de evliliğine nokta koymuştu.