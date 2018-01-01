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Erhan Çelik ve Sedef Orman'dan ilk paylaşım!

Erhan Çelik ve Sedef Orman yeni yıla girerken sıra dışı bir karar alıp birlikte fotoğraf paylaştı

01 Ocak 2018, Pazartesi 17:22
Erhan Çelik ve Sedef Orman'dan ilk paylaşım!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın eski eşi Sedef Orman ile sevgili olan haber sunucusu Erhan Çelik başta bu ilişkiyi gizliyordu.

Erhan Çelik ve Sedef Orman, yeni yıla girerken bu kuralı bozdu.

İLK PAYLAŞIM SEVGİLİYLE


2017 yılında eski eşi Gülben Ergen ile davalık olan Erhan Çelik, yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi. Erhan Çelik’in yeni yıldaki ilk paylaşımı da sevgilisi Sedef Orman ile oldu.



Sedef Orman, Fikret Orman’ın ihanetine uğrayınca Eylül 2012’de evliliğine nokta koymuştu.

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