Erhan ve Müge Yazıcıoğlu'nun aşk dolu kutlaması

POSTA/ALİ KESER



ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

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Erhan Yazıcıoğlu, Bodrum'da çadır kurdu

Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu istifa etti

Elif Bayram

Çift, 21’inci evlilik yıldönümlerini çarşamba akşamı Tepebaşı’ndaki Şamdan 13’te kutladı. Erhan Yazıcıoğlu gece boyunca eşini öpücük yağmuruna tuttu, liseli aşıklar gibiydi.1954 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının adı Muhsin Yazıcıoğlu. Liseden mezun olduktan sonra üniversite ye devam etmeyip, 1971 yılında henüz 17 yaşında iken babasının itirazlarına rağmen İstanbul Şehir Tiyatroları'nda figüran olarak işe başladı. Emekli oluncaya kadarpek çok oyunda görev aldı. Emekli olduktan sonra da konuk oyuncu olarak tiyatro sahnelerinde çalışma hayatına devam etti.Tiyatro İstanbul,, gibi tiyatrolarda da konuk oyuncu olarak ve konuk yönetmen olarak bulundu.Televizyonda "Seç Bakalım" adlı programı uzun süre sundu. Ayrıca uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yaptı.Hayatını sesiyle kazanırken 1995 yılında ses tellerinde kanser hücresi bulundu. Yıllarca ekranlardan uzak durdu tedavisini oldu. 2012 yılındadizisiyle ekranlara dönerken aynı zamanda kendi hayat hikayesini anlattığıadlı kitabıyla sevenlerinin karşısına çıktı.ilk evliliğinden iki kızı vardır. 1986 yılında boşandıktan sonra 3 yıl çocukları eski eşinde kaldı; sonra da büyük kızı Begüm (d.1981) 8,5 yaşında ve küçük kızı Burçak (d.1985) ise 3,5 yaşında iken babalarının yanına geldi.Erhan Yazıcıoğlu, 1993 yılında tanıştığıile 1998 yılında evlendi.18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. 29 Aralık 2015tarihinde bu görevinden istifa etti.2012 - Kenar Mahalle Delikanlısı2012 - Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi2011 - Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu2008 - Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu2003 - Ağzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu2002 - Düğün Yada Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu2001 - Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul2000 - Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu1989 - Ağrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu1988 - Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu1987 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu1986 - 1793 Victor Hugo : Victor Hugo Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu1987 - Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu1985 - Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu1979 - Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu -1978 - Tuzak : İstanbul Şehir Tiyatrosu2008 - Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu2006 - İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu2005 - Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu2003 - Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu1991 - Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu1988 - Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu1978 - Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu2012 - 2013 - Karadayı (Bakan Mehmet Saim) (Tv dizisi)2007 - Kayıp (Tv filmi)2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Adnan Arsev)(Sinema filmi)2000 - Şemsi Paşa Pasajı (Tv dizisi)1995 - Palavra Aşklar (Tv dizisi)1985 - Mavi Mavi (Ruşen)(Tv dizisi)