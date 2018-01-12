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Eric Clapton: Sağırlaşmaya başladım, ama ellerim çalışıyor

72 yaşındaki efsanevi gitarist Eric Clapton, gittikçe daha az duymaya başladığını açıkladı.

Eric Clapton: Sağırlaşmaya başladım, ama ellerim çalışıyor
BBC Radio 2'ye konuşan Eric Clapton, sağırlaşmaya başladığını ama canlı konser planlarından vazgeçmediğini açıkladı:

"Hala çalışıyorum. Birkaç tane konserim var. Temmuz ayında Hyde Park'ta bir konser vereceğim. Kulaklarımdaki
çınlama devam ediyor ama ellerim hala çalışıyor."

Eric Clapton 2013 yılında uzun süre kullandığı alkol ve uyuşturucu yüzünden sinir zedelenmesi yaşamış ve bu durum gitar çalma yeteneğini etkilemişti. Clapton o dönem yaptığı açıklamalarda hala hayatta olduğu için şanslı olduğunu belirtmişti.
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