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Eriğin kilosu 500 liradan satılıyor

Elazığ'da manav tezgahlarındaki yerini alan erik, kilosu 500 liradan satılmaya başlandı. İçerisinde 8 adet olan 100 gramlık paketler 50 liraya satılıyor

Eriğin kilosu 500 liradan satılıyor
Elazığ'da manav işletmeciliği yapan Ahmet Tuğrul, Mersin'den gelen yeşil eriğin kilosunu 500 liradan satışa çıkardıklarını söyledi. 


KİLOSU 500 LİRA 


Eriği pahalı olması nedeniyle, 100'er gramlık paketler halinde sattıklarını anlatan Tuğrul, "Şu an bölgemizde mevsimi olmadığı için erikler Mersin'den geliyor. Bizler de sebze halinden alıyoruz. Kilosu 500 lira. Fiyatı pahalı olması nedeniyle bizler de 100 gram halinde alıp satıyoruz. Talep olması halinde kilo olarak da müşterilerimize veriyoruz. Fiyatı şu an çok pahalı. Vatandaşlar çok fazla ilgi göstermiyor. Eriği genelde hamile kadınlar ve hastalar alıyor. Haziran ayından sonra fiyatlar düşer. Çünkü bölgemizde erik Haziran aylarında çıkmaya başlar" dedi.
 

"YARIM ALTIN FİYATINDA ERİK Mİ OLUR?"


Vatandaşların eriğin fiyatına şaşırdığını belirten Ahmet Tuğrul, "Eriğin fiyatını soran vatandaşlar 500 lirayı duyunca, 'yarım altın fiyatında erik olur mu?' diye soruyorlar. Bizler de sebze haline geliş fiyatı yüksek olduğunu ifade ediyoruz. Kısacası bu yüksek fiyatlar bizlerden kaynaklanan bir durum değil" diye konuştu.


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