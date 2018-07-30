TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyaset sahnesine katılmıştı. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı. HDP’nin sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

Ancak iki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın TBMM’nin açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor. Geçen hafta yemin törenine yakalarında Behice Boran ve Mustafa Suphi fotoğraflarının olduğu rozetlerle giren iki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı sekize çıkacak.

PARTİLER ARASI İLK GEÇİŞ DEĞİL

Seçimlerden önce ve seçim sonrası partiler arası geçişler yaşanmıştı. HDP'li Altan Tan Saadet Partisi'nden aday olmuş ancak seçilememişti.

Cumhur İttifakı ile seçime katılan BBP lideri yeminini AK Parti vekili sıfatıyla yapmıştı.

CHP'den de 15 milletvekili, seçimlerden önce Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı. "Milli İrade Formülü" ismi verilen bu hamle ile İYİ Parti, Meclis'te grup kurma sayısına ulaşarak seçimlere doğrudan katılma hakkı elde etmiş olacaktı.

İŞTE O 15 İSİM

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."

TİP'İN GEÇMİŞİ

Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Genel Başkan Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı.

Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu. TİP, Aralık 2017’de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.

İsmail Saymaz /HÜRRİYET



