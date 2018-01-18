Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Erkan Kolçak Köstendil'e sevgilisi Cansu Tosun'dan sürpriz

Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil geçen günlerde 35 yaşına girdi

Erkan Kolçak Köstendil'e sevgilisi Cansu Tosun'dan sürpriz
Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil’in geçen salı doğum günüydü. İlk kutlamayı sette ekip arkadaşları yaptı.



Akşama da oyuncu sevgilisi Cansu Tosun sürpriz bir parti verdi. Erkan Kolçak Köstendil 35 yaşına bastı.


EVLİLİK YOLUNDALAR


Uzun süredir aşk yaşayan Erkan Kolçak Köstendil ve oyuncu sevgilisi Cansu Tosun evlilik yolunda ilk adımı geçen Ekim ayında atmış ve nişanlanmışlardı. 




Ailesiyle birlikte Antalya'ya kız istemeye giden Erkan Kolçak Köstendil törenden renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmıştı.



Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü izleyenleri şaşkına çeviriyorVartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü izleyenleri şaşkına çeviriyor
Erkan Kolçak Köstendil: Asi ve bıçkın bir adam oldumErkan Kolçak Köstendil: Asi ve bıçkın bir adam oldum
Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurduÇukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil nişanlandıCansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil nişanlandı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tarkan'ın doğup büyüdüğü ev satılıyor

Tarkan'ın doğup büyüdüğü ev satılıyor
Yonca Evcimik: 20'lik kızlara taş çıkartırım

Yonca Evcimik: 20'lik kızlara taş çıkartırım
Maryna Linchuk: Türk erkeklerini henüz denemedim

Maryna Linchuk: Türk erkeklerini henüz denemedim
Demet Akalın,Seda Sayan’a gelinlik baktı: Evleniyor mu?

Demet Akalın,Seda Sayan’a gelinlik baktı: Evleniyor mu?
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?
Anıl İlter ile Hamdi Alkan birbirine girdi! (Çukurdere dizisinin setinde kavga)

Anıl İlter ile Hamdi Alkan birbirine girdi! (Çukurdere dizisinin setinde kavga)
Aynur Aydın: Aleyna Tilki evime geldiğinde artık sütyen giyiyorum

Aynur Aydın: Aleyna Tilki evime geldiğinde artık sütyen giyiyorum
Keira Knightley: Modern karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar

Keira Knightley: Modern karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar
Hailey Baldwin Raisa&Vanessa giydi

Hailey Baldwin Raisa&Vanessa giydi
Survivor 2018 kadrosunda kimler var? (Bir isim daha belli oldu)

Survivor 2018 kadrosunda kimler var? (Bir isim daha belli oldu)
Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Daha' filmini 3 Günde 6 bin kişi izledi

Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Daha' filmini 3 Günde 6 bin kişi izledi