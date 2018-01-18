Erkan Kolçak Köstendil'e sevgilisi Cansu Tosun'dan sürpriz

Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil’in geçen salı doğum günüydü. İlk kutlamayı sette ekip arkadaşları yaptı. Akşama da oyuncu sevgilisi Cansu Tosun sürpriz bir parti verdi. Erkan Kolçak Köstendil 35 yaşına bastı. EVLİLİK YOLUNDALAR Uzun süredir aşk yaşayan Erkan Kolçak Köstendil ve oyuncu sevgilisi Cansu Tosun evlilik yolunda ilk adımı geçen Ekim ayında atmış ve nişanlanmışlardı. Ailesiyle birlikte Antalya'ya kız istemeye giden Erkan Kolçak Köstendil törenden renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü izleyenleri şaşkına çeviriyor Erkan Kolçak Köstendil: Asi ve bıçkın bir adam oldum Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil nişanlandı