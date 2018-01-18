Erkan Kolçak Köstendil'e sevgilisi Cansu Tosun'dan sürpriz

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil nişanlandı

İdil Janet Demiray

Show TV’deki ‘’un ‘’su’in geçen salı doğum günüydü. İlk kutlamayı sette ekip arkadaşları yaptı.Akşama da oyuncu sevgilisisürpriz bir parti verdi. Erkan Kolçak Köstendil 35 yaşına bastı.Uzun süredir aşk yaşayan Erkan Kolçak Köstendil ve oyuncu sevgilisi Cansu Tosun evlilik yolunda ilk adımı geçen Ekim ayında atmış ve nişanlanmışlardı.Ailesiyle birlikte Antalya'ya kız istemeye gidentörenden renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmıştı.