Erkan Petekkaya: Bir starla nasıl konuşulur öğreneceksiniz!

''YAKIŞTI MI SANA ERKAN PETEKKAYA?''

Ayak bileğini kıran Erkan Petekkaya'nın zor anları

'CİNSEL TERCİHLERİNİ BİLMESEM...'

Erkan Petekkaya ve eşi Didem Petekkaya'nın romantik anları

Çiğdem Saltık

Bir mekan çıkışı muhabilerler'ya ''Yeni yılda neler olacak, yeni proje var mı?'' gibi hiçbir sıkıntı içermeyen sorular soruyor .Ancak"Bir starla nasıl konuşacağını öğreneceksin" diyor. Ve bunu 'koçum' ayarında söylüyor.'nın gazetecilere kaba davranması ''Yakıştı mı sana Erkan Petekkaya?'' sözlerinin söylenmesine neden oldu.En son final yapanadlı dizide izlediğimizgeçen ay Sinan Akçıl ile Miami'de çekilmiş bir karesini Instagram'da paylaşmıştı.'Hatıra' notunu düştüğü karede birbirlerine bakarken görülen ikilinin bu fotoğrafını 'fazla samimi' bulan takipçileri olduğu kadar sanat camiasında böylesi bir dostluğun olmasının takdir edilmesi gerektiğini savunanların sayısı da bir hayli fazla olmuştu.​Şarkıcı Ömür Gedik ikilinin bu pozunu, "Çok şekerler ya. Cinsel tercihlerini bilmesem deli gibi seven iki âşık derdim. Öyle güzel bakmışlar birbirlerine. Bu bakışların darısı sevgililerinin, eşlerinin başına." şeklinde yorumlamıştı.Erkan Petekkaya Sinan Akçıl ile çekilen fotoğraflarına yönelik yapılan imalı yorumlara büyük tepki göstermiş, sert bir açıklama ile başta Ömür Gedik olmak üzere bazı isimleri hedef almıştı.