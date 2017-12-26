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Erkan Petekkaya: Bir starla nasıl konuşulur öğreneceksiniz!

Oyuncu Erkan Petekkaya mekan çıkışı kendine soru soran muhabire ''Bir starla nasıl konuşacağını öğreneceksin'' dedi

26 Aralık 2017, Salı 16:50
Erkan Petekkaya: Bir starla nasıl konuşulur öğreneceksiniz!
Bir mekan çıkışı muhabilerler Erkan Petekkaya'ya ''Yeni yılda neler olacak, yeni proje var mı?'' gibi hiçbir sıkıntı içermeyen sorular soruyor .

Ancak Erkan Petekkaya "Bir starla nasıl konuşacağını öğreneceksin" diyor. Ve bunu 'koçum' ayarında söylüyor.

''YAKIŞTI MI SANA ERKAN PETEKKAYA?''

Erkan Petekkaya'nın gazetecilere kaba davranması ''Yakıştı mı sana Erkan Petekkaya?'' sözlerinin söylenmesine neden oldu.



En son final yapan Kayıtdışı adlı dizide izlediğimiz Erkan Petekkaya geçen ay Sinan Akçıl ile Miami'de çekilmiş bir karesini Instagram'da paylaşmıştı.

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'Hatıra' notunu düştüğü karede birbirlerine bakarken görülen ikilinin bu fotoğrafını 'fazla samimi' bulan takipçileri olduğu kadar sanat camiasında böylesi bir dostluğun olmasının takdir edilmesi gerektiğini savunanların sayısı da bir hayli fazla olmuştu.

'CİNSEL TERCİHLERİNİ BİLMESEM...'

​Şarkıcı Ömür Gedik ikilinin bu pozunu, "Çok şekerler ya. Cinsel tercihlerini bilmesem deli gibi seven iki âşık derdim. Öyle güzel bakmışlar birbirlerine. Bu bakışların darısı sevgililerinin, eşlerinin başına." şeklinde yorumlamıştı.

Erkan Petekkaya Sinan Akçıl ile çekilen fotoğraflarına yönelik yapılan imalı yorumlara büyük tepki göstermiş, sert bir açıklama ile başta Ömür Gedik olmak üzere bazı isimleri hedef almıştı.

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