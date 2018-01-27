Erkan Petekkaya sigortadan para almayacak



"DÜŞMANI MI VAR?"

Erkan Petekkaya'nın kâbus dolu günü! (Restoranına gündüz araba girdi gece yangın çıktı)

İdil Janet Demiray

’nın 3.5 yıl önce İstanbul-Beykoz’da açtığı et lokantası Mest-Et’e önceki gün öğleyin freni patlayan bir araç girdi. Can kaybı olmadı. Aynı günün gecesi de lokanta yanıp kül oldu.Erkan Petekkaya “Sigortadan para almak için yapıyor” dedikodusu üzerine “Hakkımız olmasına rağmen sigortadan para almaktan vazgeçtik. Lokantayı tamir edip yeniden açacağız” dedi.'nın restoranına giren aracın görüntüleri herkesi dehşete düşürdü.Kazanın yaşandığı gün yangın da çıkınca "Erkan Petekkaya'nın bir düşmanı mı var?" sorusunu akıllara getirdi.