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Erkan Petekkaya sigortadan para almayacak

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın Beykoz'da bulunan restoranına gündüz vakti hızla giden araç girdi. Aynı günün gecesinde de restoranda yangın çıktı

Erkan Petekkaya sigortadan para almayacak
Erkan Petekkaya’nın 3.5 yıl önce İstanbul-Beykoz’da açtığı et lokantası Mest-Et’e önceki gün öğleyin freni patlayan bir araç girdi. Can kaybı olmadı. Aynı günün gecesi de lokanta yanıp kül oldu.

Erkan Petekkaya “Sigortadan para almak için yapıyor” dedikodusu üzerine “Hakkımız olmasına rağmen sigortadan para almaktan vazgeçtik. Lokantayı tamir edip yeniden açacağız” dedi.


"DÜŞMANI MI VAR?" 


Erkan Petekkaya'nın restoranına giren aracın görüntüleri herkesi dehşete düşürdü.

Kazanın yaşandığı gün yangın da çıkınca "Erkan Petekkaya'nın bir düşmanı mı var?" sorusunu akıllara getirdi.



Erkan Petekkaya'nın kâbus dolu günü! (Restoranına gündüz araba girdi gece yangın çıktı)Erkan Petekkaya'nın kâbus dolu günü! (Restoranına gündüz araba girdi gece yangın çıktı)


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