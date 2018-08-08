Yapımcılığını Nehir Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu da Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş’ın yazdığı, türü aksiyon-dram olan 'Kapan' filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak olan film için hazırlıklar tamamlandı. Antalya ve İstanbul'da çekimleri yapılacak olan filmin aksiyon sahnelerinin koreografisi için sette özel bir ekip hazır bulunacak.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle;

-Erkan Petekkaya

-Keremcem

-Öykü Çelik

-Orhan Aydın

-Neslihan Acar

-Ali Gürer

-Gizem Denizci

-Recep Güneysu

-Poyraz Eser

-İrfan Aslanhan

-Duygu Karaca

KAPAN FİLMİNİN KONUSU

Süleyman Antalya'nın en zenginlerindendir. Kızı Aslı Amerika'da eğitim almış, oğlu Tarık ise vatanında eğitim almayı tercih etmiştir. Süleyman çok zengin olduğu halde oğlunu şımartmamış, onu iyi yetiştirmiştir. İstanbul'da öğrenciliği sırasında yaşadığı bir olay Tarık'ı psikolojik travmaya sokar. Oğlu bu duruma sıkışıp kalan Süleyman kahrolur, oğlunun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar ve olanlar olur.





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