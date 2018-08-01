İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, daha önce Türkiye'de Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formalarını terletmiş olan Erkan Zengin'in bu sezon kırmızı siyahlı forma için ter dökeceği belirtildi.

Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık kırmızı siyahlı formamızın başarısı için ter dökecektir."

"PARA İÇİN DEĞİL, KARAGÜMRÜK'Ü ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELDİM"

Transferinin ardından kulübün internet sitesine kısa bir açıklamada bulunan Erkan Zengin, "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman (Hurma) Abi'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim" dedi.

Karagümrük bu yaz kimleri transfer etti?

Karagümrük bu yaz Hansa Rostock'tan Selçuk Alibaz, Adana Demirspor'dan Yiğit İncedemir, Gümüşhanespor'dan Benjamin Fuchs, Çaykur Rizespor'dan Turgut Doğan Şahin, serbest konumdaki eski Kasımpaşalı Sanharib Malki ve Okay Yokuşlu'nun kardeşi Kutay Yokuşlu'yu transfer etti. Karagümrük'ün Mehmet Batdal transferi de dün gerçeleşti.