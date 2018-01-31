Erkan Zengin geri döndü! Yeni takımı...

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz günlerde kulübü ile yollarını ayıran ve birçok takımdan teklif alanile her konuda anlaşmaya vardı.Akdeniz ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olansözleşme süresince 1.5 yıl içinde 5 milyon TL kazanacak.Bu sezonformasıyla3 gol atmıştı. Kariyerinde 21 kez İsveç Milli Takımı formasını da giyen Erkan Zengin, 21 maçta 3 gol attı.32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Mayıs 2019'da bitmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayırmıştı. (Habertürk)