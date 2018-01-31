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Erkan Zengin geri döndü! Yeni takımı...

Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Erkan Zengin geri döndü! Yeni takımı...
Geçtiğimiz günlerde kulübü ile yollarını ayıran ve birçok takımdan teklif alan Erkan,Aytemiz Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Erkan Zengin, sözleşme süresince 1.5 yıl içinde 5 milyon TL kazanacak.

Bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1.Lig'de 13 maça çıkan Erkan Zengin, 3 gol atmıştı. Kariyerinde 21 kez İsveç Milli Takımı formasını da giyen Erkan Zengin, 21 maçta 3 gol attı.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Mayıs 2019'da bitmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayırmıştı. (Habertürk)


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