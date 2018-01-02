Erkek arkadaşa sürpriz evlenme teklifi

ŞAŞKINA DÖNDÜ, 'EVET' DEDİ

"BU İŞTE BİR TERSLİK VAR"

"BİZİMKİNİN ADIM ATACAĞI YOK"

Nazlı Erdol

26 yaşındaki, 2 yıldır birlikte olduğu 27 yaşındaki motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy'a alışılmışın dışında sürpriz evlenme teklifi hazırladı.Nazmiye Ergin, senaryo gereğimevkiindeile kaza yaptı. Nazmiye Ergin'in arkadaşları'a kazayı söyleyerek, hemen olay yerine gelmesini kız arkadaşının acı içerisinde yerde yattığını söyledi. Motosikletiyle verilen adrese gelen Barış Atasoy, kaldırımda oturan Nazmiye Ergin'in yanına gitti.Nazmiye Ergin, erkek arkadaşına önüne başka bir motosikletin çıkması sonucu kaza yaptığını ve iyi olduğunu söyledi. Nazmiye Ergin ardından cebindeki yüzüğü çıkartarak Barış Atasoy'a evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Barış Atasoy, kız arkadaşına 'evet' cevabını verdi.Barış Atasoy, kız arkadaşının kendisine evlenme teklif etmesinin şaşkınlığını yaşadığını anlatırken, "Galiba bu işte bir terslik var. Normalde erkeklerin teklif etmesi gerekirken, burada kız arkadaşım evlenme teklifi etti. Gerçekten şoktayım" dedi. Farklı bir anıları olmasını istediğini söyleyen Nazmiye Ergin ise, erkek arkadaşıyla kendisinin tanıştığını belirterek, şöyle dedi:"Biz zaten ilişkinin başından beridir tersten gidiyoruz.dan arkadaşlık isteğini ben gönderdim. Konuşmayı ben başlattım. Çıkma teklifini ben ettim. Bizimkinin bir adım atacağı yok. Benedeyim ki işler hızlansın dedim. O da kabul etti. Çok mutluyuz."