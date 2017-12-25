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Erkek arkadaşını başka kadınla yakalayınca çılgına döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde deniz kenarında erkek arkadaşını başka bir kadınla gören genç kadın, çılgına döndü

25 Aralık 2017, Pazartesi 20:03
Erkek arkadaşını başka kadınla yakalayınca çılgına döndü
Bozhane mevkiinde deniz kenarında park halinde olan otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla yakaladı. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Genç kadın, araçta oturan kişinin bulunduğu kapıyı açması üzerine erkek arkadaşı araya girerek kapıyı kapattı.

BİR TOKAT DAHA ATTI!


Genç kadın bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla geldiği araca binerek uzaklaştı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi

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