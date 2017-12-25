Erkek arkadaşını başka kadınla yakalayınca çılgına döndü

BİR TOKAT DAHA ATTI!

Mine Bozkurt

Bozhane mevkiinde deniz kenarında park halinde olan otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla yakaladı. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.Genç kadın, araçta oturan kişinin bulunduğu kapıyı açması üzerine erkek arkadaşı araya girerek kapıyı kapattı.Genç kadın bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla geldiği araca binerek uzaklaştı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi