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Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden bir grup uzman psikolog, çiftlerde erkeğin kokusunun kadınlardaki stresi azaltabildiğini ortaya koydu

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Sağlık alanında araştırma ve haber sitesi MedXpress’te sonuçları yayınlanan araştırmaya 96 çift katıldı. Önce erkeklere 24 saat boyunca giymeleri gereken temiz gömlekler verildi ve parfüm, deodorant gibi kokuları kullanmamaları, sigara içmemeleri ve aromalı yiyecekleri yememeleri istendi. Bir gün sonraysa gömlekler, üzerindeki kokuların daha iyi muhafaza olması için donduruldu.

Daha sonra deneye katılan kadınlardan, kendi partnerlerinin veya yabancı erkeklerin giymiş olduğu gömlekleri koklamaları rica edildi. Ardından kadınlar stres testinden geçirildi. İşe alınma mülakatı ve matematik problemleri çözme gibi ödevlerin yanında kadınlar, moralleri ile ilgili soruları yanıtladı ve sters hormonu ölçümünden geçti.
 

'YABANCI ERKEĞİN KOKUSU KADINLARDA STRESİ ARTTIRIYOR'


Elde edilen verileri analiz eden bilimciler, kendi partnerlerinin gömleklerini koklayan kadınlardaki ‘stres hormonu’ Kortizol seviyesinin daha düşük olduğunu, yabancı bir erkeğin gömleğini koklayan kadınlarınsa diğer kadınlara göre daha stresli olduklarını tespit etti.

Çalışmaya imza atan ekip, bu süreçlerin evrim faktörlerine bağlı olduğunu, insanların küçük yaştan yabancı kişilerden ve özellikle erkeklerden çekindiklerini, yabancı bir erkeğin kokusunun insan vücudundaki Kortizol oranını yükseltiyor olabileceğini belirtti.
 


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