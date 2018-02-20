Erken yaz indirimi başladı



YERLİ MARKALAR DA BÖYLE BU MODELİ SEÇTİ

Adem Özdoğan

Yaz gelmeden 'Erken yaz fırsatı' adı altında yaz koleksiyonundan belli başlı parçalar ile önceki yaz sezonundan kalan ve mevsimsiz olarak tabir edilen ürünleri yüzde 50'ye varan indirimler ve kampanyalarla satışa çıkaran markalar, bu şekilde yeni sezona bir adım önde girmeyi hedefliyor.Firma temsilcileri, yabancı markaların bahar-yaz sezonunu şubat sonunda açtıklarını, dolayısıyla aradaki açığı kapatmak için yerli markaların da böyle bir modele geçtiğini söyledi.