Star TV'nin büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Erkenci Kuş'un 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde işler çığırından çıkıyor. Can, Emre'ye sinirlenip şirketi bıraktığını söylüyor ve kendini dağlara taşalara vuruyor. Deren endişeli ve Can'ı tekrar şirkete getirmek istiyor. Can'ı bulma işlemi ise Sanem'e kalıyor. Genç kadın yana döne sevdiği adamı ararken kendini ormanda buluyor ve zorda olsa Can'a ulaşıyor. İkili romantik ve heyecanlı bir gece geçiriyor.

ZEBERCET ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Osman, Sanem'e Can konusunda direktifler veriyor. Sanem Can'dan aldığı güzel temenniler sonrası sevinip Osman'a sarılırken Can kıskançlık krizine giriyor. Şans eseri oradan geçen Zebercet ortalığı ayağa kaldırıyor. Olay dallanıp budaklanırken Mevkibe ve Nihat, Sanem'i hedef alıp tüm detayları öğrenmek istiyor.

SANEM CAN'A HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR

Sanem, hem Osman'dan hem de Ayhan'dan aldığı gazla Can'ın evinin yolunu tutuyor. Can, aşık olduğu kadını karşısında görünce ilk başta bir afallıyor. Sanem, "Ben size bir şey itiraf etmek istiyorum" diye söze başlıyor ve her şeyi itiraf etmeye başlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar.

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.







