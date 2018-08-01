Erkenci Kuş 6. son bölüm izle! 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Erkenci Kuş 6. bölüm düjn akşam Star TV'de seyricisiyle buluştu. Erkenci Kuş son bölümde Hilmi'nin yurt dışına kaçmaması tüm seyri değiştirdi. Emre'nin foyası ortaya çıktı. Sanem nasıl bir kumpasın içinde olduğunu geç de olsa fark ederken son sahnede Can'ın Hilmi'nin evine gelişi bir çok soruyu da beraberinde getirdi.
Star TV'nin salı günleri reytinglerde zirveyi elden bırakmayan dizisi Erkenci Kuş'un 6. bölümü dün akşam ekrana geldi. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can'a yapılan haksızlığı kimin yaptığını bulmaya çalışıyor ve sonunda amacına ulaşıyor. Hilmi'nin yurt dışına kaçmayışı Emre'nin nasıl kötü bir insan olduğunu ortaya seriyor. Sanem düşürüldüğü durum karşısında büyük bir üzüntü yaşarken Hilmi'nin evine gelen Can her iki ismi de zora sokuyor. Şimdi merak edilen konu Sanem'in bildiği her şeyi Can'a anlatıp anlatmayacağı...
7. BÖLÜM ÖNİZLEMESİ
Son bölümün ardından Erkenci Kuş'un 7. bölüm önizlemesi yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Ceycey'e Osman'la ayrıldığını anlatıyor. Bu sırada Can gizlice ikiliyi dinliyor. Sanem'in "Ben, beni asla sevmeyecek bir adama aşık oldum. İşte o yüzden ayrıldık" demesi Can'ı içten içe sevindiriyor.