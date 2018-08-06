Star TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Erkanci Kuş'un 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem olan biteni, Osman'la nişanlı olmadığını, hiç nişanlanmadığını Ceycey'e itiraf ediyor. Genç ve güzel kadın bunu kimseye söylememesini isterken Can ise tüm bu anlara kulak misafiri oluyor. Ceycey bu andan itibaren kendinden geçmeye başlıyor. Çünkü Ceycey hiçbir şeyi sır olarak tutamaz.

CAN SANEM'İN PEŞİNDE

Fragmanda Sanem'in babasının bakkalında çalışması "Şirketten istifa mı etti?" sorusunu beraberinde getiriyor. Can'ın sürekli olarak Sanem'in peşinden koşup konuşmaya çalışması bu iddiayı güçlendiriyor. Fakat Sanem'in hiç de konuşmaya niyeti yok.

SANEM CAN'IN YÜZÜNE BAKAMIYOR

Emre'nin neler çevirdiğini öğrenen ve kendisinin de bu tezgaha alet olduğunu anlayan Sanem, Can'ın yüzüne bakamıyor. Hatta işten istifa etmeyi bile planlıyor. Sanem'in tavırlarında bir gariplik sezen Can, sevdiği kadının etrafında pervane oluyor.

Erkenci Kuş yarın akşam 7. bölümüyle Star TV ekranlarında...