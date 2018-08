Erkenci Kuş 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sanem istifa mı etti? Erkenci Kuş 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Ceycey'e her şeyi itiraf ediyor. Bu konuşmaya Can da kulak misafiri oluyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla Sanem şirketten istifa edip bakkalda çalışmaya başlıyor. Can ise Sanem'in peşinden koşup konuşmaya çalışıyor.