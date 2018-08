Erkenci Kuş 7. son bölüm izle! 8. yeni bölüm ön izleme yayınlandı

Star TV'nin yaz sezonunda reytingleri altüst eden dizisi Erkenci Kuş'un 7. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Erkenci Kuş son bölümde Can'ın iyiliği için, Emre'nin ve kendisinin yaptıklarını söyleyemeyen Sanem, büyük acılar çekti. Sevdiği adamın yüzüne bakamayan güzel kadın, hayatının en zor dönemini yaşarken Can ise tüm bu olan bitenlere bir anlama veremedi.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

"CAN BEY GİDİN!"

Sanem'in neden böyle davrandığını öğrenmeye çalışan Can, Sanem'in peşini bırakmazken son sahnede yaşanan diyaloglar seyirciye duygu dolu anlar yaşattı. Pencereden kaçmaya çalışan Sanem yine Can'a yakalandı. İkili sahilde otururken Can yine Sanem'in ne yapmaya çalıştığını öğrenmek istedi. Ser verip sır vermeyen Sanem, Can'ın "Git dersen giderim, kal dersen kalırım" sözlerine "Gidin Can Bey" diye karşılık verdi.

8. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş son bölümünün ardından 8. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Can ve Sanem yine bir araya geliyor. Romantik anların yaşandığı esnalarda Can, ısrarla Sanem'in kendisini sevdiğini söylese de güzel kadın böyle bir şey olmadığını belirtiyor. Bu sözlere inanmayan yakışıklı adam başka bir şeyler olduğunu seziyor. Sanem ise "Sen beni tanımıyorsun" demekle yetiniyor.