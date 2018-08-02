Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem Can'ın yüzüne bakamıyor
Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Can'ın yüzüne bakamayan Sanem, genç adamdan köşe bucak kaçıyor. Can ise bu kaçışlara anlam veremezken sevdiği kadının peşini bırakmıyor.
Star TV'nin ortalığı kasıp kavuran dizisi Erkenci Kuş'un 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Emre'nin neler çevirdiğini öğrenen ve kendisinin de bu tezgaha alet olduğunu anlayan Sanem, Can'ın yüzüne bakamıyor. Hatta işten istifa etmeyi bile planlıyor. Sanem'in tavırlarında bir gariplik sezen Can, sevdiği kadının etrafında pervane oluyor. Fakat Sanem her seferinde buna engel oluyor.
CAN'I MUTLU EDEN HABER
Sanem, Ceycey'e Osman'la ayrıldığını anlatıyor. Bu sırada Can gizlice ikiliyi dinliyor. Sanem'in "Ben, beni asla sevmeyecek bir adama aşık oldum. İşte o yüzden ayrıldık" demesi Can'ı içten içe sevindiriyor.