Star TV'nin ortalığı kasıp kavuran dizisi Erkenci Kuş'un 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Emre'nin neler çevirdiğini öğrenen ve kendisinin de bu tezgaha alet olduğunu anlayan Sanem, Can'ın yüzüne bakamıyor. Hatta işten istifa etmeyi bile planlıyor. Sanem'in tavırlarında bir gariplik sezen Can, sevdiği kadının etrafında pervane oluyor. Fakat Sanem her seferinde buna engel oluyor.

CAN'I MUTLU EDEN HABER

Sanem, Ceycey'e Osman'la ayrıldığını anlatıyor. Bu sırada Can gizlice ikiliyi dinliyor. Sanem'in "Ben, beni asla sevmeyecek bir adama aşık oldum. İşte o yüzden ayrıldık" demesi Can'ı içten içe sevindiriyor.