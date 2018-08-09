Star TV'nin salı günleri yayınlanan ve seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Erkenci Kuş'un 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem yaptıklarından bin pişman... Son bölümde aşık olduğu adamı resmen kovan Sanem, Ayhan ile dertleşirken onsuz yapamayacağını söylüyor. Şirkette gözler Sanem'i ararken güzel kadın tüm cesaretini toplayarak soluğu Can'ın villasında alıyor. Fakat bir an tereddüte düşen Sanem geri dönmeye hazırlanırken Can'a yakalanıyor. Yakışıklı adam aşık olduğu kadına "Gitme, kal lütfen" diyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var... Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.



