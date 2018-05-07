Erman Toroğlu: Bunu söyleyenler gerizekalı



"BUNU SÖYLEYENLER GERİZEKALI"

"SKRTEL ARKADAN İTİYOR"



"ALAKASIZ İKİ POZİSYON"

İdil Janet Demiray

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı yorumladı.Toroğlu, taraftarlardan kendisine gelen Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında Demba Ba'yı eleştirmesine karşın Fenerbahçe karşısında kendi kalesine gol atan Bursasporlu Moussa Sow'a herhangi bir eleştiri yöneltmediğine dair sözleri şöyle yorumladı, "Bunu söyleyenler gerizekalı. Sebebi; Demba Ba'nın markaj şekli, topu arkadaşına vermemesiyle Sow'un [kendi kalesine] attığı golün tartışılmasının alakası yok ve Sow'a faul yapılıyor burada."Sow topa vururken arkadan Skrtel hafif bir temasla itiyor. Çünkü Sow o tarz vurmaz, Sow kafayla iyi vurur. Sow tam havaya çıkarken Skrtel arkadan itiyor, Sow topa vuracakken arkadan itme oldu ve gol oldu. Söyleyenler gerizekalı ondan. Sow müdafaaya geldi, çıkartırken gol oldu. Kendisi de rahat çıkamdı, arkadan müdahele olduğu için topa vuramadı.""Demba Ba 'aptal' dedi, beni kast etti. Kimin aptal olduğunu gösterdim. Onu da o hale getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. 'Demba Ba'yı alacağım' demek için üç gün sabredemedin mi? Alakasız iki pozisyın."