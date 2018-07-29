Ermenistan'dan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir mülakat veren Paşinyan, "Türkiye, Ermenistan ile sınırlarını kapatan taraf. Sınırın Ermenistan tarafı daima açık. Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER İÇİN HAZIRIZ"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 90'lardan bu yana sorun haline gelen Dağlık-Karabağ konusunda da çözüm istediklerini belirten Paşinyan, "Bu sorunu barışçı yollarla çözmek için gerçek bir arzumuz var. Müzakereler için hazırız. Ancak sindirme atmosferinde bir şey yapmayacağımız konusunda ısrar etmek istiyorum. Barış atmosferi yaratmak önemli." ifadelerini kullandı.

6 gün süren sokak protestolarının ardından Sarkisyan iktidarını deviren ve buna da 'Kadife Devrim' adını veren Paşinyan, Azerbaycan'da da benzer değişimlerin yaşanabileceğini savundu.

Paşinyan, "İlham Aliyev'in Azerbaycan halkının Ermeni devriminden etkilenmesi ve benzer değişimleri Azerbaycan'da denemesinden korktuğunu düşünüyorum. Azerbaycan hükümetinin artan saldırganlığının nedeni bu durumla bağlantılı." şeklinde konuştu.

ESKİ ERMENİSTAN CUMHURBAŞKANINA TUTUKLAMA

Ermenistan'da Erivan Genel Hukuk Mahkemesi'nin, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan hakkında tutuklama kararı verdiği bildirildi.

Yerel basına göre, 2008’de düzenlenen protesto gösterileriyle bağlantılı olarak "anayasal düzeni ihlal etme" suçlamasıyla Koçaryan hakkında Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından iki ay tutuklama kararı verildi.

Koçaryan’ın avukatı Ruben Saakyan, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, 2008’de anayasal düzenin ihlal edilmesi suçlamasıyla önleyici tedbir olarak 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan’ın tutuklanması amacıyla mahkemeye başvurmuştu.

2008’de ülkesinde çıkan olaylar nedeniyle hafta içi polise ifade veren Koçaryan ise suçlamaları kabul etmemiş, kendisine siyasi baskı yapıldığını savunmuştu.

Ermenistan’da 2008’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda da 2'i polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.



