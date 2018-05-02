Ermenistan'da ikinci tur başbakanlık seçimi 8 Mayıs’ta yapılacak

CADDELER YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Senim Tanay

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ara Babloyan yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan parlamentoda yapılan başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılmış ancak seçilememişti.Öte yandan başkent Erivan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla tüm yollar yeniden trafiğe açıldı.Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak mitingeulaşımın sağlanması için destekçilerinin kapattıkları caddeleri yerel saatle 17.00’de açmaları çağrısında bulundu.Her dakika durumun değiştiğini kaydeden Nikol Paşinyan, miting esnasında önemli bir haber vereceğini ifade etti.