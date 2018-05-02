Ermenistan'da ikinci tur başbakanlık seçimi 8 Mayıs’ta yapılacak

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ara Babloyan, ikinci tur başbakanlık seçiminin 8 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:36
Ermenistan'da ikinci tur başbakanlık seçimi 8 Mayıs’ta yapılacak
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ara Babloyan yaptığı açıklamada, "Parlamento tüzüğü gereği başbakanlık seçimlerinin ikinci turu 8 Mayıs’ta saat 12.00’de yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan parlamentoda yapılan başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılmış ancak seçilememişti.
        

CADDELER YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI


Öte yandan başkent Erivan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla tüm yollar yeniden trafiğe açıldı.
Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak mitinge
 ulaşımın sağlanması için destekçilerinin kapattıkları caddeleri yerel saatle 17.00’de açmaları çağrısında bulundu.

Her dakika durumun değiştiğini kaydeden Nikol Paşinyan, miting esnasında önemli bir haber vereceğini ifade etti.
 


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