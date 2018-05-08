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Ermenistan'ın yeni Başbakanı sokak protestolarının lideri olan Paşinyan oldu

Ermenistan'da sokak protestoların liderlik eden Nikol Paşinyan, parlamento tarafından başbakan seçildi.

08 Mayıs 2018, Salı 12:58
Ermenistan'ın yeni Başbakanı sokak protestolarının lideri olan Paşinyan oldu
Ermenistan'da hükümet karşıtı sokak protestolarının lideri olan Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylama sonrasında başbakan seçildi.

Eski Başbakan Sarkisyan, günlerce süren sokak protestolarının ardından görevinden istifa etmişti.

Protestoların başını çeken Paşinyan, lideri olduğu Yelq partisi tarafından başbakan adayı gösterilmişti. Parlamentodaki iki partinin desteklediği Paşinyan, Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi tarafından desteklenmemesi nedeniyle 1 Mayıs'ta parlamentodaki seçimde gerekli 53 oyu alamamıştı. Paşinyan, 45 oyda kalmış ve seçilememişti.

105 milletvekilli parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58 milletvekili bulunuyor. Tekrar aday olan Paşinyan'ın parlamentoda başbakan seçilebilmesi için en az 53 oy alması gerekiyodu. 


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