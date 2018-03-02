Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan oldu

Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı, eski Londra Büyükelçisi Armen Sarkisyan oldu

Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan oldu
Cumhurbaşkanını seçmek için 105 sandalyelik parlamentoda yapılan Ermenistan'daki oylamada 101 milletvekili oy kullandı. Armen Sarkisyan 90 oyla cumhurbaşkanı seçildi.

​2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçen Ermenistan'da mevcut Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın görev süresi, 9 Nisan'da doluyor.


ARMEN SARKİSYAN YENİ CUMHURBAŞKANI


Armen Sarkisyan, 9 Nisan'da yemin ederek göreve başlayacak ve ülkede parlamenter sistem yürürlüğe girecek.
2 Nisan 2017'de yapılan parlamento seçimlerini oyların yüzde 49,21'ini alan Ermenistan Cumhuriyet Partisi kazanmıştı. Partinin lideri Serj Sarkisyan'ın, görev süresi bittikten sonra başbakan olabileceği öngörülüyor.

Serj Sarkisyan, yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamı için Armen Sarkisyan'ı önermişti.

Dün, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Milli Güvenlik Toplantısında Ermeni-Türk Protokollerin iptal edildiğini açıklamıştı. 



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Moskova’da dev eğlence gemisinde yangın

Moskova’da dev eğlence gemisinde yangın
Kuzey Kore'den kimyasal silah haberlerine ret

Kuzey Kore'den kimyasal silah haberlerine ret
Doğu Guta'da son 12 günde 674 sivil öldürüldü

Doğu Guta'da son 12 günde 674 sivil öldürüldü
İtalya 4 Mart'ta sandık başına gidiyor

İtalya 4 Mart'ta sandık başına gidiyor
En soğuk Mart! Avrupa'da hayat durma noktasına geldi

En soğuk Mart! Avrupa'da hayat durma noktasına geldi
Trump'tan uyuşturucu satıcılarına en yüksek ceza önerisi

Trump'tan uyuşturucu satıcılarına en yüksek ceza önerisi
Avusturya mahkemesi: Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı

Avusturya mahkemesi: Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı
Çin George Orwell'in kitaplarını ve N harfini yasakladı

Çin George Orwell'in kitaplarını ve N harfini yasakladı
ABD'li kredi raporlama şirketine siber saldırı

ABD'li kredi raporlama şirketine siber saldırı
Azerbaycan’da rehabilitasyon merkezinde yangın: 30 ölü

Azerbaycan’da rehabilitasyon merkezinde yangın: 30 ölü
Beyaz Saray, McMaster'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı

Beyaz Saray, McMaster'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı