Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan oldu



ARMEN SARKİSYAN YENİ CUMHURBAŞKANI

Can Hakman

Cumhurbaşkanını seçmek için 105 sandalyelik parlamentoda yapılan'daki oylamada 101 milletvekili oy kullandı.90 oyla cumhurbaşkanı seçildi.​2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçen Ermenistan'da mevcut Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın görev süresi, 9 Nisan'da doluyor.Armen Sarkisyan, 9 Nisan'da yemin ederek göreve başlayacak ve ülkede parlamenter sistem yürürlüğe girecek.2 Nisan 2017'de yapılan parlamento seçimlerini oyların yüzde 49,21'ini alan Ermenistan Cumhuriyet Partisi kazanmıştı. Partinin lideri Serj Sarkisyan'ın, görev süresi bittikten sonra başbakan olabileceği öngörülüyor.Serj Sarkisyan, yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamı için Armen Sarkisyan'ı önermişti.Dün, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Milli Güvenlik Toplantısında Ermeni-Türk Protokollerin iptal edildiğini açıklamıştı.