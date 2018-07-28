Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan El Cezire televizyonuna açıklama yaptı. Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan Türkiye. Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını vermeli" dedi.

"HAZIRIZ"

NTV'nin haberine göre; Paşinyan, "Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" ifadelerini kullandı. "Tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözülebileceğini" söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" diye konuştu.