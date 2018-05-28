Hamza Hamzaoğlu’yla yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarına başlayan Antalyaspor, çalışmalarına noktayı koymaya çok yakın. Akdeniz ekibi, prensip anlaşmasına vardığı Erol Bulut’u Antalya’ya davet etti. Kırmızı-Beyazlı yönetimle görüşmek üzere Pazar gecesi uçakla Antalya’ya hareket eden genç teknik adamın, son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BU KEZ PAZARTESİ

Cihan Bulut’un başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yönetim kurulu toplantılarını Salı günleri yapan Antalyaspor’da yöneticilerin bu kez Pazartesi günü bir araya gelecek olması da dikkat çekti.

3 sezon Abdullah Avcı’nın Başakşehir’de yardımcılığını yapan 43 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini Yeni Malatyaspor’da yaşadı. Doğu ekibiyle 31 maça çıkan başarılı teknik adam, 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi alırken gösterdiği performansla tüm kesimin takdirini aldı.

(Ajansspor)