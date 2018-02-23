Erol Büyükburç'un mal varlığı kızlarını birbirine düşürdü



5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI KIZLARINI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ



'EMEL BÜYÜKBURÇ BABAMI ETKİSİ ALTINA ALDI'

Erol Büyükburç'un kızlarının miras davası sürüyor

Erol Büyükburç'un mirası paylaşılamıyor

Elif Bayram

Erol Büyükburç'un anneleri ayrı olan kızlarıvasiyetnameye itiraz ederek,dava açmıştı. Erol Büyükburç’un nüfusuna almadığı diğer kızıise eşinin tüm ısrarlarına rağmen babasının mal varlığıyla ilgilenmediğini söylemişti.n Etiler’de ve Beşiktaş’ta iki evi, Mecidiyeköy’de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık’ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu. Mahkemenin yolunu tutan kızları, miras davasındaki son gelişmeyi anlattı. Kasım ayında görülen duruşma şahitlerin ve delillerin incelenmesi için şubat ayına ertelenmişti. Kardeşler arasında olay çıkaran mal varlığı davası dün gerçekleşti.programında yer alan habere göre;sekiz yıl evli kaldığı ve ölümünden bir yıl önce ayrıldığı son eşi Ute Eser mahkemede tanık olarak dinlendi. Ute Eser katıldığı duruşmada ‘Emel Hanım hastalığını kullanarak malların çoğunu kendisi ve kızı Evren’in üstüne yaptırdı.’ dedi. Ute Eser, mahkemede Erol Büyükburç’un kendisine ‘kızları ve anneleri benden bir talepte bulunmasınlar diye üzerimde mal bırakmıyorum. Bu nedenle devrediyorum’ dediğini iddia etti.Öte yandan Erol Büyükburç’un birçok röportajında merhum eşiunutamadığını hatta rüyasında bile onunla konuştuğunu açıklamıştı. Erol Büyükburç’un Emel Hanım’a olan bağlılığıyla eşinin tüm isteklerini yerine getirmesi gündeme geldi.Erol Büyükburç’un bir buçuk yıl evli kaldığıolan kızısuskunluğunu bozdu ve babasının tüm mal varlığını kardeşineden bıraktığını açıkladı.'Evren Hanım’ın annesi Emel Hanım evliliği süresince bizimle hiçbir zaman görüşmesini istemedi babamın. Babamı etkisi altına aldığı bir dönemdi. Sebep aslında tamamen bu. Hatta babam Emel Hanım’ı o kadar çok seviyordu ki çok fazla etkisinde kalıyordu. O dönem birlikte notere gittiler, aynı tarihte vasiyetname yaptılar. Evren Hanım’ın üzerine bütün mal varlığını bırakması için... Baskılar devam etti miras konusunda… Bu sefer Evren Hanım’ın baskıları devam etti, annesinin vefatından sonra, yani mirasın diğer kardeşler tarafından paylaşılmaması adına ve kendisinde kalması adına babamın üzerindeki baskıları devam etti. Babamı bu sefer Evren Hanım tesir altına aldı. Babammal varlığı 5 milyon doların üzerinde. Mal varlığı sadece tek bir evladına bırakması, diğer evlatlarının haklarını gözetmeksizin tek bir çocuğuna advetmesi çok büyük bir haksızlıktı. O nedenle biz kardeşlerimle beraber adalet arayışı içerisine girdik. Şu anda bu sürecin içinde olduğumuz durumda daha fazla bilgi vermek istemiyorum, adalete güveniyorum.'